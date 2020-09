“Ao invés de” ou “em vez de”? Saiba agora!

Temos aqui outras duas expressões que no uso diário ou na ansiedade de um concurso podem ser confundidas pelo candidato ou pela candidata.

Comecemos pelo início:

A morfologia, isto é, o estudo da classe das palavras, tipifica “invés” como substantivo masculino. Segundo o dicionário Houaiss, como substantivo ela possui o significado de “contrário”, “avesso” ou “lado oposto”.

Entretanto, quando acompanhado de preposição forma duas locuções: a primeira quer dizer “ao contrário”, “às avessas”.

Ex.: Alisou o gato ao invés. (forma pouco utilizado no dia-a-dia, sabemos)

Na segunda, tem conotação de “ao inverso de”, “ao contrário de”

Ex.: Ao invés de usar a máscara, Eduardo preferiu a cloroquina.

Veja, agora, o caso de “em vez de”:

A palavra “vez” é também, como “invés”, um substantivo, porém de gênero feminino.

Suas acepções são mais variadas. Também não pudera, visto que a utilizamos com muita frequência.

“Certo momento”, “dado ocasião”, “turno”, “hora”, “oportunidade e etc são todos significados do substantivo “vez”.

Assim como os sentidos, as locuções que utilizam a palavra “vez” são muitas. “De vez em quando”, “de vez”, “muitas vezes”, “por vezes” e, é claro, “em vez de”. Esta, por sua vez, quer dizer “em substituição a”, “em lugar de”.

Vejamos:

Ex.: Em vez do seu irmão, vai você Marcos!

Observemos, no entanto, a oração seguinte:

Ex.: Em vez de ajudar, atrapalhou.

Na segunda oração, temos um sentido diferente para a locução “em vez de”. Dessa vez, ela quer dizer “ao contrário de” e, pasmem, “ao invés de”.

Portanto, caríssimos leitoras e leitores, a melhor maneira de distinguir em que momento usar cada uma dessas locuções é a partir do entendimento do contexto. São, em parte, os outros elementos da fase que te auxiliarão a decidir qual expressão se encaixa melhor. Obedecendo, claro, as diferenças ortográficas e de concordância.