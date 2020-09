Ao vivo, apresentador da CNT joga CDs de Flordelis no lixo

Apresentador do Fala Baixada, exibido pela CNT no Rio de Janeiro, Mauro Vasconcelos surpreendeu os telespectadores e jogou no lixo CDs da deputada Flordelis, acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo. Revoltado, o jornalista atacou a parlamentar e mandou os trabalhos musicais “para o inferno”.

“Eu fiquei pensando. Eu vou ficar pegando… Cadê o álcool [em gel]. O lugar desses CDs é aonde? No lixo! Tem que ser! O que eu vou fazer com isso?”, questionou. Em seguida, jogou os CDs violentamente no lixo: “Jogar essa porr* no lixo! Vai pro inferno!”.

“Ético fazer isso ao vivo? Talvez não… Errado? Não tá!”, resumiu um terceiro. “O CD já foi comprado, já gerou renda para ela, ou seja, jogar no lixo não interfere em nada”, rebateu mais um. Até o momento, o vídeo compartilhado pelo Virei Jornalista já foi visto por mais de 5 mil pessoas.

Recentemente, Roberto Cabrini ficou frente a frente com Flordelis, que negou ter sido a mandante do assassinato do marido. “Eu não matei, eu não fiz isso que estão me acusando. Eu não fiz. Não é real, não é verdade. É uma injustiça”, garantiu.

“Eu sou inocente e eu tenho certeza que a minha inocência será provada nos próximos dias”, ressaltou após ser questionada sobre o seu mandato. E ressaltou: “Eu não tenho que estar presa. Eu não matei meu marido e nem mandei matar, por que me prender?”.

Confira: