Ao vivo, Fátima Bernardes diz que atitude de Bolsonaro pode levar à prisão

Fátima Bernardes não teve papas na língua ao opinar sobre as declarações recentes do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nas quais afirmou que ‘ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina’.

Suas palavras dividiram opiniões nas redes sociais e, ao serem comentadas pela apresentadora do Encontro, ela foi enfática ao falar que ele não pode fazer esse tipo de afirmação, já que é vai contra o seu dever.

“É importante destacar que o governo pode sim obrigar a população a se vacinar, e isso está previsto na Constituição Brasileira”, disparou, chegando a dizer que tal atitude é cabível de prisão, segundo a lei.

“Infringir uma determinação do poder público para impedir a propagação de uma doença contagiosa pode gerar pena de detenção de até 1 ano e multa”, disparou a namorada do deputado Túlio Gadelha.

Vale lembrar que a legislação vigente, na lei nº 13.979/20, chamada “Lei do Coronavírus”, determina que, em situação de pandemia, as autoridades podem obrigar a população a ser vacinada.

Confira:

Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas:

I – isolamento;

II – quarentena;

III – determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou

e) tratamentos médicos específicos.

Nesta mesma semana, Fátima ironizou as praias lotadas do Rio de Janeiro e disparou: “Acho que em alguns lugares… Moro no Rio de Janeiro e aqui certamente descobriram a cura, a vacina. Fiquei fascinada”.

“Fui ver as imagens das praias e não foi só no Rio de Janeiro. Acho que a vacina chegou no litoral brasileiro”, completou.