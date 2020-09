Aos 34 anos, baterista da banda Lagum morre em intervalo de show · .

O baterista Breno Braga, conhecido como Tio Wilson, morreu neste sábado (12), aos 34 anos. O músico da banda Lagum estava na cidade de Nova Lima, em Minas Gerais, quando passou mal no intervalo entre dois shows no esquema drive-in que o grupo faria. Ele não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

A morte do músico foi confirmada pela banda em um post no Instagram: “É com profunda e imensa tristeza que a Equipe Lagum comunica o falecimento de Breno Braga, nosso querido Tio Wilson”, disse o comunicado oficial do grupo.

De acordo com a publicação, Braga teve uma indisposição depois de a banda fazer um show no evento Go Dream neste sábado. O grupo Lagum tinha duas apresentações agendadas para a data, às 20h e 23 horas. O primeiro show teve ingressos esgotados, por isso a banda havia decidido fazer uma apresentação extra.

Para o jornal Estado de Minas, a Polícia Militar confirmou que duas unidades do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) se deslocaram para o local para atender o músico, mas ele não resistiu.

Confira o comunicado da banda Lagum da íntegra:





