Aos 51 anos, filho de Roberto Carlos luta contra terceiro câncer · .

Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, está enfrentando o terceiro câncer. O músico de 51 anos teve tumor no pâncreas em março de 2019. Depois, lutou contra um nódulo na mesma região. Agora, em exames de rotina, descobriu três pequenos tumores no peritônio, membrana que recobre a parede abdominal. Ele iniciou a quimioterapia na terça-feira (15), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

De acordo com informações de Márcia Piovesan, colunista do A Tarde É Sua, da RedeTV!, o filho de Roberto Carlos segue tratamento sob orientação do oncologista Fernando Maluf, fundador do Instituto Vencer o Câncer.

Em 2019, Braga lutou de março a outubro contra um câncer no pâncreas. “Depois teve um nódulo na mesma região da cirurgia”, revelou a jornalista para Sonia Abrão.

Agora, em uma rotina de exames, o apresentador soube da doença no peritônio. Segundo o vespertino, Roberto Carlos recebeu a notícia com muita tristeza, mas também com muita fé. Além do apoio do pai, Braga conta com o carinho da mulher, Valeska, e da filha, Laura, de quatro anos.

Ele, inclusive, enviou um recado para a funcionária da RedeTV!. Torcedor fanático do Corinthians, o herdeiro do rei declarou que conta com o apoio de todos neste momento difícil. “Aceito reza, torcida e corrente de oração de palmeirenses, cruzeirenses, de todo mundo”, disse.

Veja trecho do A Tarde É Sua desta quarta-feira (16):

