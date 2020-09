Apenas 21 prefeituras de São Paulo retomaram as aulas presenciais nas escolas estaduais

De acordo com levantamento da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo (Undime-SP), apenas 21 prefeituras reabriram as escolas estaduais em São Paulo.

Segundo o Governo de SP, 128 municípios sinalizaram retorno das escolas da rede em setembro. Contudo, ao levantamento da Undime-SP, apenas 21 informaram a retomada.

O Estado possui ao todo 645 municípios. Desse modo, o número corresponde apenas a 4% das prefeituras que responderam ao levantamento.

Além disso, o levantamento prévio indicou que a maioria dos municípios – cerca de 67% – ainda não definiu se as atividades presenciais de ensino voltam este ano. Enquanto 32% dos municípios afirmou que o retorno deve ocorrer em 2021, só 1% pretende que as atividades de ensino voltem ainda em 2020.

De acordo com Márcia Bernardes, presidente da Undime-SP, os municípios foram “mais conservadores, principalmente por causa dessa grande responsabilidade diante da tomada de decisão”.

De acordo com o Plano SP, as atividades puderam ser retomadas a partir da última terça-feira (08). Os municípios que já estão há 28 dias na faixa amarela do Plano já podem reabrir as escolas.

Diretrizes para volta às aulas

Assim, no dia 1º, o governo de SP publicou as diretrizes para a volta às aulas no Diário Oficial. As escolas devem funcionar com apenas 35% do nº total de alunos. Já na rede estadual o limite é de 20%.

No entanto, a retomada é parcial. Assim, as aulas como parte das atividades curriculares não poderão ocorrer ainda. Estão liberadas apenas as seguintes atividades:

reforço e recuperação da aprendizagem;

acolhimento emocional;

orientação de estudos e tutoria pedagógica;

plantão de dúvidas;

avaliação diagnóstica e formativa;

atividades esportivas e culturais.

Apesar do aval do governo, pais de alunos e responsáveis ainda temem mandar os alunos às escolas. Ademais, os docentes também temem o risco de aumento de contágio da covid-19.

