Apenas doze agências do INSS têm aptidão para realizar perícias

De acordo com a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANMP), apenas doze agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão altas para fazer o serviço de perícia média em todo Brasil. O país conta com mais de 800 agências. Apenas doze receberam aprovação para o retorno gradual e seguro das atividades presenciais.

As outras agências, que representam mais de 1.500 consultórios de perícia, tiveram pelo menos uma grave inconsistência, impedindo o retorno gradual a partir desta segunda-feira (14). Hoje, metade dos postos foram reabertos no Brasil. Por enquanto, o serviço de perícia médica não ficará disponível nas agências reabertas. A categoria continua atendendo pedidos de antecipação remota e outros pedidos já feitos ao longo da pandemia.

A associação afirma que abrir os doze locais aprovados e manter os demais fechados é “inviável do ponto de vista gerencial e operacional e causaria potencial caos nas cidades devido a riscos de sobrecarga de demanda”. A vistoria foi feita levando em fala que vários itens não impediriam a reabertura. Entretanto, fora as doze agências aprovadas, em outras faltavam até mesmo equipamentos de proteção individuais para os seus funcionários.

A ANMP afirmou que irá ajudar o governo na logística para novas inspeções nas agências, para que elas possam ser liberadas para o atendimento presencial ao público.