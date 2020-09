REDAÇÃO – Publicado em 13/09/2020, às 18h41 – Atualizado em 15/09/2020, às 17h17

Os fãs de A Fazenda 12 iniciaram uma campanha de boicote ao PlayPlus, serviço de streaming da Record responsável pela transmissão 24 horas do reality rural. Neste domingo (13), a tag “Cancelem o PlayPlus” entrou na lista de assuntos mais comentados do Twitter. “Não dá mais esse aplicativo lixo”, opinou Matheus Rondão. A empresa diz que está “trabalhando em melhorias contínuas”.

Os internautas criticam a qualidade da transmissão, que apresenta constantemente cortes de diálogos entre os peões, vídeos sem áudio. Os assinantes do streaming, que pagam R$ 12,90 por mês, também não acompanham algumas disputas da competição, como a Prova de Fogo, realizada na tarde deste domingo.

A transmissão exibiu a primeira parte da dinâmica, quando Luiza Ambiel, JP Gadêlha e Victória Villarim foram sorteados para o desafio. No entanto, a prova só será apresentada na televisão. Reclamações como estas são constantes e já foram realizadas em temporadas anteriores. Porém, os problemas persistem.

Outro fator questionado é a disponibilização de apenas uma câmera para acompanhar o confinamento –o oposto do que ocorre com o Big Brother Brasil no Globoplay e na TV por assinatura, quando o telespectador pode escolher o ambiente da casa que deseja assistir.

Por exemplo, na madrugada de sábado (12), após a primeira festa da temporada, os peões da sede seguiam acordados enquanto os moradores da baia dormiam. No entanto, a transmissão optou por mostrar o sono de JP, Biel, Lucas Strabko, o Cartolouco e Rodrigo Moraes.

“Cancelei antes de começar a cobrar. R$ 12,90 por uma câmera que muda do nada, nos melhores momentos, eu não pago”, relatou Andre Jacksons.

Uma internauta identificada como Camila fez uma brincadeira com os anúncios feitos por Marcos Mion para que os fãs do reality assinem o streaming. Na legenda, ela escreve o texto do comercial e, na imagem, mostra uma cena na qual a transmissão foca nos animais da fazenda, sem nenhum peão presente.

Em nota, o PlayPlus alega que trabalha para entregar o melhor serviço: “O PlayPlus reafirma seu compromisso com a qualidade do serviço de streaming e marketplace de conteúdo do Grupo Record e está trabalhando em melhorias contínuas. O pacote oferecido, que contempla a exibição de A Fazenda, prevê que o sinal, o corte de câmeras e o controle de som, sejam selecionados pela produção do reality show, respeitando prioritariamente a dinâmica do jogo”.

