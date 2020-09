Após 22 anos, repórter do Ratinho é demitido do SBT, se despede e revela doença

Recém-demitido, Ney Inácio, ex-repórter do Programa do Ratinho, usou as suas redes sociais para desabafar sobre o seu desligamento do SBT. Em uma série de vídeos publicados nos Stories do seu perfil no Instagram, o jornalista falou diretamente do estacionamento da emissora sobre o seu afastamento.

”Nos três últimos anos, trabalhei com a minha doença. Pouca gente sabe, mas estou tratando e vou sair dessa”, revelou ele, sem citar qual seria a doença.

“São 22 anos de SBT, e hoje foi meu último dia aqui na casa. Eu gostaria de dizer aos telespectadores, ao público que me acompanhou esse tempo todo, que eu saio daqui com a sensação do dever cumprido”, acrescentou.

Inácio ainda aproveitou para agradecer pela parceria com Ratinho durante todos esses anos. “Gostaria muito de agradecer a uma pessoa chamada Carlos Massa, ou meu amigo Ratinho, que eu conheço há 30 anos. Uma pessoa ímpar, uma pessoa justa, e a pergunta que eu mais respondo na rua é: ‘O Ratinho é daquele jeito mesmo?’ Não, ele é melhor ainda. Bom amigo, bom caráter”, elogiou.

Ainda na rede social, o repórter publicou uma foto na qual aparece ao lado do apresentador com a manchete da sua demissão e fez um agradecimento pelos anos de serviços prestados ao programa. “Seguimos em frente. Certeza do trabalho ético e sem me corromper. Agradeço ao público, meu fiel amigo de sempre. Nos veremos em breve. Muito obrigado, mesmo! Segue o baile”, declarou.

Procurada pelo ., a emissora disse não ter conhecimento da doença relatada pelo profissional: “A assessoria desconhece, e o SBT não tem costume de comentar assuntos internos”.