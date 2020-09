Após ameaça de processo, equipe de Juliano pede desculpas a Luiza · .

Nesta sexta-feira (11), a equipe de Juliano Ceglia pediu desculpas para Luiza Ambiel. Em A Fazenda 12, o jornalista realizou um comentário considerado machista pela atriz e teria associado os remédios usados por ela no tratamento contra a depressão com drogas. Por isso, a musa da banheira do Gugu ameaçou processar o colega de confinamento.

“A todos que de alguma forma se sentiram ofendidos com a brincadeira do Ju, nossas mais sinceras desculpas. Todos que o conhecem sabem o quão brincalhão ele é e temos certeza que o intuito da fala não foi de maneira alguma ofender alguém ou causar qualquer tipo de constragimento”, afirma o texto, publicado nas redes sociais do peão.

Além do texto, a postagem conta com um vídeo no qual Juliano dá um susto em Lidi Lisboa. “O Juliano é uma pessoa muito brincalhona, divertida e sem traços de maldade ou perversão, como podem ver nesse momento dele no vídeo. Em seu nome, pedimos mil desculpas a Luiza Ambiel e perdão pela infeliz brincadeira”, segue a nota.

“Lembrando que o Juliano está muito feliz e à vontade com todos do meio que ele ama e na Fazenda, há por si, uma ideia de liberdade e aconchego, o que propiciou essas brincadeiras. Falhamos, corrigimos nossos erros e buscamos não cometê-los mais. Assim aprendemos ser pessoas melhores todos os dias. Reiteramos nosso pedido de desculpa”, conclui o posicionamento.

Na tarde de quinta-feira (10), alguns homens estavam no ofurô, quando Rodrigo Moraes pediu para Luiza pegar uma tolha. Após realizar a entrega, Juliano pediu para a atriz “entrar no meio deles e rodar”, que cada um dos peões realizaria uma massagem nela. A peoa ficou visivelmente constrangida e rebateu: “Vou falar para você quem que vai rodar!”.

Após o programa ao vivo, Luiza comentou sobre o caso com Jojo Todynho e MC Mirella. “Os meninos estavam todos no ofurô, estou me sentindo muito humilhada. O Juliano vira na frente de todos e fala: ‘Entra aqui no meio e roda'”, contou, enquanto chorava. “Olhei bem na cara dele e falei: ‘Você vai ver quem é que vai rodar’, porque não vou arrumar confusão, entendeu? Tenho meu advogado lá fora”, afirmou.

“Depois saí puta, não sei o que aconteceu. Aí, [a produção] chamou para tomar meu remédio, ele pegou e mandou outra para mim: ‘Outra droga?’, sabe, eu estou em tratamento psiquiátrico”, desabafou ela. “Ué, manda ele tomar no cu!”, aconselhou Jojo. “Eu não queria criar um clima ali”, explicou Luiza.

