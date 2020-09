Após anúncio de nova carreira, Caio Castro revela estar “passado” para F1

Caio Castro surpreendeu ao anunciar na última quinta-feira (03) o seu início da carreira no automobilismo. O ator, que foi campeão da Copa São Paulo de kart na categoria estreante, agora é piloto profissional na Porsche Cup.

O galã, de 31 anos, ainda demonstrou o seu amor pela Fórmula 1, mas admitiu que já passou da idade para trilhar uma jornada na maior categoria do automobilismo mundial.

“Acho que todo o piloto e fã do automobilismo sonha em chegar à Fórmula 1, mas temos que ser sinceros… Acho que estou meio velho, já passei da idade para tentar uma carreira nessa categoria”, lamentou o famoso durante uma entrevista coletiva.

Dentre os seus ídolos na modalidade estão nomes como Ayrton Senna e Michael Schumacher, além das revelações como Charles Leclerc, piloto da Ferrari. Atualmente, a F1 não tem brasileiros competindo.

“Michael Schumacher é uma pessoa que também admiro muito e sem dúvida é uma inspiração. E o Felipe Massa, que, por um ponto, não conseguiu vencer o campeonato mundial de F1. Mas referência de todos os dias são Rubens e Senna”, declarou.

O namorado de Grazi Massafera tem ninguém menos que Rubens Barrichello como o seu tutor. “Eu fico muito feliz em ter o Rubinho como uma das referências no automobilismo. Como amigo e como tutor. Eu sempre falo com o Rubinho, ele faz questão de estar sempre comigo quando vou experimentar algo no automobilismo. Ter esse toque e essa supervisão desse cara que vive no automobilismo é um privilégio. Ele me dá muita dica. Muito toque. Eu fico besta de ver o Rubinho tão presente comigo”, ressaltou

Caio Castro também revelou que vai se dedicar ao automobilismo por um ano. “Eu comecei como profissional de kart há quatro anos. Não inviabilizo minha carreira de ator. Mas meu foco para o ano que vem é, sim, me dedicar ao campeonato. Ainda tenho a Copa São Paulo nesse ano. Ano que vem estarei bem focado na Porsche Cup”, finalizou.