Após autorização de Bolsonaro, nova estratégia é adotada para criação de programa social

No fim da semana passada, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deu sinal verde para serem retomadas as discussões sobre um novo programa social. O presidente autorizou o senador Marcio Bittar (MDB-AC), relator do Orçamento para 2021, a incluir um novo programa no texto.

Mas, agora, a estratégia usada é contrária ao que a equipe econômica do governo vinha fazendo. Em vez de jogar especulações para a imprensa, Bittar evita falar sobre o assunto. Possíveis novos valores e de onde sairiam os recursos não foram detalhes abordados dessa vez. A mudança aconteceu após a insatisfação de Bolsonaro com os vários anúncios de sua equipe econômica sobre ações que ainda estavam em estudo e ainda não haviam sido acertadas.

“Para evitar informações desencontradas, que vazam, em que pese terem lógica mas acabam sendo abortadas, peço desculpas mas não vou fazer nenhum tipo de especulação enquanto ela (proposta) não estiver pronta”, afirmou Bittar, responsável pelo Orçamento de 2021.

Bittar promete que até terça-feira (22), o governo deve apresentar a proposta de um novo programa. De acordo com ele, a proposta pode até mesmo ser feita sem previsão inicial de recursos, apenas para garantir que ela existirá. As discussões sobre suas despesas podem ficar mais para a frente. Até lá, segundo ele, as discussões acontecerão “dentro do governo e dentro do Congresso”, de acordo com Bittar.

“É coisa que a esquerda sabe fazer desde criança. Primeiro discute, faz assembleia, reunião interna, bem disciplinadamente, bem hierarquizadamente, e aí apresenta a ideia”, disse ele.