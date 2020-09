Após Avenida Brasil, Débora Falabella pode voltar a fazer parceria com JEC em novela

Quase dez anos depois de interpretar a Nina, de Avenida Brasil, que se tornaria o papel de maior sucesso da sua carreira, Débora Falabella pode voltar a fazer uma parceria com o autor João Emanuel Carneiro.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, a atriz está cotada para fazer parte do elenco da nova novela do escritor, que conta com o título provisório de Olho por Olho.

Tony Ramos, Glória Pires e Letícia Colin também já são dados como certos no novo folhetim de JEC, na fila das 21h para entrar ao ar logo após Um Lugar ao Sol, de Lícia Manzo, que substituirá Amor de Mãe no início de 2021. Vera Fischer, Miguel Falabella e Dani Calabresa, estrelando na dramaturgia, também estariam do time da nova produção.

Letícia Colin, parceira do autor em A Regra do Jogo (2015) e Segundo Sol (2018), viverá uma deficiente visual, batizada Maíra; Gloria Pires está encarregada da vilã, que também mantém relações nada amistosas com esta e a outra filha – papel, até o momento, cotado para Sophie Charlotte.

Olho Por Olho contará também com Humberto Carrão na pele de Rafael, par romântico de Maíra. Tony Ramos está escalada para um personagem de peso: um empresário ligado a negócios escusos. Lilia Cabral, que chegou a ser cotada para a malvada-mor da novela, deve participar.