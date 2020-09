Após boatos de affair com Tiririca, Geisy Arruda faz delação sobre programa

Geisy Arruda tratou de dispersar qualquer mal entendido em relação a um suposto affair com Tiririca, durante uma polêmica participação no Superpop, na última segunda-feira (31). Na entrevista, ela deixou evidente que jamais teve um relacionamento amoroso com o humorista, apesar de os dois terem sido fotografados juntos em um restaurante.

“Eu parei de gravar e fui sair com as pessoas. Foi um jantar“, iniciou ela, ao explicar a situação. Em seguida, afirmou que esse tipo de programa era comum: “A gente saiu, eu gravava o Show do Tom, com o Tom Cavalcante. A gente saia e o quê? Ia pro bar, um monte de humorista. E pronto“.

Em outro momento da conversa, a influencer falou, de forma espirituosa, sobre a sua liberdade sexual.

“Você não precisa amar alguém para transar com ela. Estas é a diferença do sexo para o amor. O sexo é muito mais democrático. O sexo é ótimo, você transa com que você quiser a hora que você quiser“, declarou.

Recentemente a famosa usou as redes sociais para postar uma foto com look meio diferente do que ela costuma usar. A influencer estava com uma saia longa com fenda lateral e uma blusinha decotada. No post, a webcelebridade ainda fez uma provocação aos seus seguidores, com um espanto pelo novo vestuário.

“Nossa, ela usa roupa…”, brincou ela, na legenda da publicação, que é conhecida por compartilhar imagens sensuais e provocantes em suas redes sociais. Geisy já postou, por exemplo, uma foto de lingerie, blusa bem decotada e vestidos curtos. A moça já chegou até mesmo a publicar uma foto vestida com uma fantasia provocante.