Após climão com Caio Coppolla, Monalisa Perrone causa com comentário na CNN Brasil

Dias após provocar um climão com Caio Coppolla, Monalisa Perrone teve mais uma atitude surpreendente na CNN Brasil. Nesta quarta-feira (2), a jornalista mostrou um certo desconforto com o quadro O Grande Debate, que é mediado por ela diariamente.

Tudo aconteceu quando o âncora Caio Junqueira anunciou, com bastante entusiasmo, mais uma edição do debate, que desta vez contou com Bruno Salles e Tomé Abduch.

“Hora de pausa aqui no Expresso CNN, né Caio?”, questionou a âncora. “Isso aí, daqui a pouco tem O Grande Debate. Os debatedores estão à postos e ansiosos para esse debate de hoje”, declarou o apresentador.

Monalisa, então, reagiu: “Ansiosos’ é por conta dele, mas vamos lá”. Os dois jornalistas gargalharam e seguiram com o noticiário.

Cabe lembrar que, na última segunda-feira (31), Caio Coppolla reclamou ao vivo da pergunta que serviu como norte para o debate e ganhou um “chega pra lá”. Ele afirmou que o questionamento trazia uma “premissa equivocada” sobre a qualificação do veterinário Laurício Cruz para o cargo de diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde.

A pergunta, de fato, foi: “A falta de experiência do novo diretor pode atrapalhar o programa de vacinação?”. Caio Coppolla, então, reagiu: “A formulação dessa pergunta é curiosa porque ela dá como certo de que o indicado ao cargo é inexperiente”.

“Basta uma pesquisa superficial para apurar que esse não é um fato incontroverso. Então, corrigida essa premissa equivocada, a resposta é muito óbvia e muito ambígua. Ela poderia sim atrapalhar, como também poderia não atrapalhar”, disparou o comentarista.

Logo após o comentário de Coppolla, Monalisa Perrone mandou uma invertida: “Só reiterando, foi feita uma pergunta. E a mesma comparação poderia ser: a CNN contrata um jornalista analfabeto para escrever tarjas”.

Caio Junqueira:

– Daqui a pouco, tem o grande debate. Os debatedores a postos já aqui, ansiosos para este debate de hoje. Monalisa Perrone:

– “Ansiosos” é por conta dele, mas vamos lá… #CNNBrasil #ExpressoCNN pic.twitter.com/OTLZMKZ6rc — Luiz Ricardo (@excentricko) September 3, 2020