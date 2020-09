Após comprar Libertadores, SBT vai ao mercado para montar equipe esportiva · .

Após assinar contrato com a Conmebol e acertar a compra dos direitos de transmissão da Libertadores até 2022, o SBT iniciou uma procura de jornalistas e profissionais ligados ao esporte para montar uma equipe própria. O . apurou que o nome favorito da direção da emissora de Silvio Santos para a narração é o de Téo José, que comandou a final do Campeonato Carioca no SBT em julho.

Com passagens pela Record e RedeTV!, ele foi o locutor número 1 da Band entre 2014 e 2018 e narrou os principais eventos esportivos da emissora. Atualmente contratado do Fox Sports, Téo também já trabalhou no SBT nos anos 1990.

Os executivos da empresa de Silvio Santos entendem que, por ter um trabalho conhecido do público de TV aberta, o jornalista seria um dos destaques da equipe. Mas as contratações vão muito além de apenas um narrador, afinal serão dois jogos a cada rodada da Libertadores.

O SBT quer montar uma equipe com locutores, repórteres, comentaristas e profissionais que atuam nos bastidores, como editores, produtores e coordenadores. Segundo o UOL Esporte, a intenção é contratar aproximadamente 30 profissionais. Nomes como Mauro Naves, também do Fox Sports, e André Henning, da Turner, estão no radar.

O “processo seletivo” já começou, mas a equipe será formada aos poucos. Para os dois jogos de quarta-feira (16), Universidade Católica x Grêmio e Bolívar x Palmeiras (a definir ainda para quais praças cada um será exibido), o SBT vai adotar um esquema semelhante ao que foi feito na final do Campeonato Carioca, ao menos na retaguarda.

A emissora vai deslocar funcionários do Jornalismo para fazer toda a produção, e as transmissões terão a supervisão das diretorias de Programação e Artística. Ainda não há um nome designado para ser o mandachuva da equipe esportiva. Em relação aos profissionais que atuam no vídeo, a intenção é fechar as principais contratações até segunda-feira (14).

Quando o SBT transmitiu a final do Campeonato Carioca montou uma equipe às pressas por ser um jogo só. Téo José foi emprestado pela Disney; os ex-jogadores Carlos Alberto e Athirson, que tinham história nos clubes envolvidos na decisão, Fluminense e Flamengo, foram contratados para os comentários. Marcelo Smigol e Isabele Benito, do SBT Rio, fizeram as reportagens.

José Roberto dos Santos Maciel, CEO do SBT e que foi o responsável por conduzir as negociações com a Conmebol, reforçou em comunicado sobre a compra dos direitos de transmissão que a emissora é “popular”. Esse entendimento servirá como base para a seleção das equipes de transmissão.

Os profissionais do Fox Sports podem ser os principais alvos de propostas da emissora de Silvio Santos justamente por terem esse estilo. Além disso, o canal da TV paga tem incertezas em relação ao futuro. Dona da Fox Sports, a Disney poderá encerrar as operações da empresa em janeiro de 2022, mantendo apenas a ESPN.

