Após declaração de Mirella em A Fazenda 12, Dynho Alves aposta em reconciliação · .

Dynho Alves, ex-namorado de MC Mirella, admitiu que gosta da funkeira e nutre esperanças de reatar o namoro. Ao Tô Na Pan, da Jovem Pan, nesta sexta-feira (11), o cantor apostou em uma reconciliação com a participante de A Fazenda 12. “Acho que a gente volta”, frisou. Um dia antes, a cantora confessou a Tays Reis que ainda é apaixonada por ele.

MC Mirella e Dynho Alves ficaram juntos durante quatro anos. O fim do relacionamento aconteceu depois que ele a traiu com Raissa Barbosa. Ao ser questionado sobre a ex, Dynho afirmou que a história dos dois ainda não chegou ao fim. “Eu gosto muito dela. A gente se ama para caramba. Vivemos quase quatro anos de relacionamento”, declarou.

Ele também deixou claro que a expectativa é de que a relação possa recomeçar. “Eu acho que não tem fim”, reiterou.

Dynho Alvez vai continuar torcendo para Mirella em #AFazenda12 se a cantora ficar com Biel? Descubra no #TôNaPan. Baixe #PanFlix e confira o programa completo. | @euleodias @ligiatv pic.twitter.com/fHTt7Lo3KK

— Jovem Pan Entretenimento (@JovemPanEntrete) September 11, 2020

Durante papo no reality show, MC Mirella abriu o coração para Tays sobre o cantor. “Olha a cara do meu ex no meu braço”, disse ela apontando para a tatuagem. “Você tira onda até aqui no braço. Você gosta dele?”, questionou a confinada. “Ainda bem que está atrás, não fico vendo toda hora. Eu gosto [dele]”, confirmou.

Mais tarde, a cantora reconheceu em conversa com Luiza Ambiel que Dynho é seu ponto fraco. “A única coisa que me derruba é coisa do meu ex. Eu fico mal. Porque eu sou apaixonada nele”, afirmou.

