Após deixar SBT, Glenda Kozlowski negocia com a Band para reforçar o Esporte · .

Disposta a investir mais em conteúdos esportivos, a Band começou a negociar a contratação de Glenda Kozlowski para reforçar o time de apresentadores da casa. As conversas começaram dois meses após a jornalista deixar o SBT, onde apresentaria um reality esportivo chamado Uma Vida, Um Sonho.

Segundo fontes do ., a emissora quer Glenda no comando do programa Show do Esporte, que voltaria à grade após dois anos fora do ar. Procurada, a Band ainda não se manifestou até o fechamento desta reportagem.

Além de comprar os direitos para exibir o campeonato brasileiro de futebol feminino e o campeonato italiano, a possível nova casa de Glenda também exibe torneios de basquete e atualmente está negociando o campeonato alemão.

Glenda tinha contrato assinado com o SBT desde 4 de dezembro, mas anunciou no dia 27 de junho que estava deixando o reality de futebol que apresentaria na emissora de Silvio Santos. Em uma postagem feita nas redes sociais, a ex-Globo comunicou a saída do Uma Vida, Um Sonho, que teve as gravações paralisadas devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Após o início da quarentena no Brasil, em março, a estreia da atração foi adiada para 4 de outubro, de acordo com a produtora LCA. Segundo o colunista Mauricio Stycer, do UOL, Glenda pode ter optado por sair do SBT por divergências em relação à remuneração durante o período de trabalhos suspensos.

Caso confirmada a ida da ex-apresentadora da Globo para a Band, ela comandará a quarta fase do Show do Esporte, que já esteve no ar em três ocasiões diferentes: entre 1983 e 2004; de 7 de fevereiro de 2010 a 19 de novembro do mesmo ano no canal por assinatura BandSports; e sua última exibição foi de 22 de abril de 2018 a 9 de dezembro de 2018, cuja temporada foi apresentada por Milton Neves.

