Após denúncia da Globo, Guardiões do Crivella sofre debandada; Polícia faz apreensões

A denúncia da Globo sobre o esquema com funcionários comissionados da Prefeitura do Rio — com salários de até R$ 10 mil — para atrapalhar o trabalho da imprensa já começou a surtir efeito.

Um dos grupos de WhatsApp dos Guardiões do Crivella sofreu uma debandada nas últimas horas, segundo a emissora carioca. Um dos funcionários mais próximos do prefeito do Rio, Marcos Paulo de Oliveira Luciano, o ML, ainda alertou os participantes do grupo.

“Gente, não é para sair do grupo, nunca houve nada errado aqui”, disparou ele no grupo onde eram estabelecidas as escalas de trabalho e onde eram postadas comprovações das intervenções.

Nesta segunda-feira (31), cabe lembrar, o RJ2 mostrou que assessores cumpriam escala na porta de hospitais municipais e, tão logo percebiam que equipes de reportagem entravam ao vivo com algum tema que os contrariassem, interrompiam a reportagem.

A Polícia do Rio, então, iniciou a Operação Freedom, contra os Guardiões do Crivella. A juíza Soraya Pina Bastos, do Plantão Judiciário, expediu ao todo nove mandados de busca e apreensão em endereços ligados a funcionários do esquema. Não há mandados de prisão.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) também instaurou uma investigação sobre possível prática de crimes no esquema e o PSOL protocolou um pedido de impeachment na Câmara Municipal.