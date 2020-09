Após férias com Neymar, Anitta faz teste de Covid-19

Como Neymar foi diagnosticado com coronavírus, Anitta, que passou parte das férias na Europa na companhia do craque e mais alguns amigos, fez exame para saber se também contraiu o vírus nesse tempo.

Segundo o jornal Extra, a funkeira fez o teste na segunda-feira (01), antes mesmo de retornar para a sua casa no Rio de Janeiro.

“Anitta realizou (o exame para Covid-19) por uma questão de responsabilidade para voltar para casa“, garantiu a assessoria da cantora.

Vale lembrar que a notícia de que o craque do PSG estava com a Covida-19 foi dada pelo jornal francês L’Équipe, na manhã desta quarta-feira (02). De acordo com o portal, além do jogador, os argentinos Paredes e Di María também foram testados positivos para o vírus. Sendo assim, eles ficarão em quarentena.

Para quem não sabe, Neymar e Anitta, que desfrutaram dias em Ibiza, na Espanha, possuem uma amizade de longa data. Além de amigos, os dois também já tiveram um affair.

O romance veio à tona quando eles trocaram beijos no Carnaval carioca, em pleno Sambódromo. No entanto, de acordo com a publicação, essa não foi a única vez que os dois ficaram.