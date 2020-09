Após fora de Eliza, Arthur faz a fila andar… para trás; entenda · .

Arthur (Fabio Assunção) não ficará muito tempo sofrendo após levar um fora de Eliza (Marina Ruy Barbosa) em Totalmente Demais. O galanteador logo fará a fila andar e dando um passo para trás ao sair com Natasha (Lavinia Vlasak), mãe de sua filha. Os pais de Jojô (Giovanna Rispoli) irão curtir a noite juntos e acabarão na cama.

Nos próximos capítulos da novela das sete da Globo, o público verá a recaída de Arthur com Natasha, depois do acerto de contas definitivo com Eliza. O empresário não aguentará mais ficar chorando pela ruiva, tentará dar a volta por cima e verá na ex-mulher, que acabou de se separar, a chance de refazer sua vida.

Arrasada por ter descoberto que o marido a trocou por um personal trainer cubano, ela passará alguns dias na casa do pai de Jojô. Os pais de Arthur, Stelinha (Glória Menezes) e Maurice (Reginaldo Faria), adorarão a novidade.

“Meu Deus, eu não acredito no que acabei de ouvir. A mulher perfeita para fazer o Arthur esquecer de vez a caipira ruiva estava sempre diante nos nossos olhos”, comemorará Stelinha.

“Charmosa, elegante…”, começará a enumerar Maurice, que logo será completado pela senhora. “E rica, muito rica”, lembrará a mãe do agente, já vendo em Natasha a chance de sair da pindaíba.

Para felicidade dos pais, o dono da Excalibur e a jurada do concurso Garota Totalmente Demais, irão para a balada juntos. Na intenção de sairem da fossa juntos, eles trocarão beijos, dando início a uma recaída.

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a história desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução