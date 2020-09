Após ganhar cinturão, Wallace nocauteia Dagmar dentro de octógono · .

Wallace (Dudu Azevedo) voltará a ser campeão no MMA em Fina Estampa. A noite do atleta, que chegou a achar que não poderia voltar a lutar por conta de uma doença, terá direito a dois nocautes. Primeiro, ele levará ao chão Muralha (Thiago Varella), conquistando assim o cinturão de vencedor na novela das nove. Depois, será a vez de “nocautear” Dagmar (Cris Vianna) com uma declaração de amor de dentro do octógono.

A luta tão esperada por Wallace chegará após muito treino e dedicação. O atleta verá a casa cheia e a torcida afoita, gritando por ele no folhetim da Globo. Da arquibancada, Dagmar assistirá ao embate acompanhada dos filhos. “Acho que nem vou mais assistir essa luta”, dirá ela, aflita, logo que começar a pancadaria.

Enquanto Wallace estiver lutando pelo cinturão, a cozinheira torcerá e sofrerá pelo namorado. Ela só conseguindo ficar mais calma quando o rapaz levar o adversário ao chão com um golpe. “Mete a porrada nele!”, gritará a mãe de Leandro (Rodrigo Simas), incentivando o amado.

O lutador conseguirá levar Muralha à nocaute e vencerá a luta. “É campeão! Ele conseguiu! O nosso campeão voltou!”, comemorará Dagmar, emocionada. Em volta, a torcida irá a loucura, gritando o nome do campeão e batendo palmas.

Declaração de amor

Após comemorar com sua equipe, Wallace receberá o cinturão de Muralha e celebrará com todos ao seu redor. O lutador ainda dará uma entrevista de dentro do octógono.

“Eu queria agradecer todo mundo, a torcida. Dizer que eu tô muito feliz de reconquistar o meu título, meu cinturão”, começará ele. O personagem de Dudu Azevedo olhará para onde a cozinheira está, apontará para ela e mandará um recado. “Dizer que você, Dagmar, você conquistou meu coração. Te amo!”, se declarará ele.

Fina Estampa terminará no próximo dia 18 e será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem.

