Após guerra de fã-clubes, o que o fim de grupos significa para A Fazenda 12? · .

O fim dos grupos é uma das novidades de A Fazenda 12, que estreia nesta terça (8). A última edição foi marcada por uma guerra entre fã-clubes, o que influenciou diretamente nos resultados das roças, ainda que o diretor Rodrigo Carelli negue que isso tenha atrapalhado o andamento do programa. Sem essa divisão, é possível que as votações da nova temporada tenham resultados mais justos, de acordo com o jogo.

Apesar de a competição –e o prêmio– serem individuais, a formação de grupos acaba motivando as aproximações e, consequentemente, as amizades dentro do confinamento. Até certo ponto, é necessário que os peões de cada equipe se juntem para montar estratégias de defesa. Além disso, surge uma certa rivalidade entre os oponentes, principalmente por causa das provas.

Em A Fazenda 11, sempre que um integrante do grupo Sol enfrentava um do Lua na roça, ele acabava eliminado, mesmo com melhores estratégias e rendendo cenas memoráveis. Isso porque o fã-clube de Hariany Almeida –peoa com o maior número de seguidores nas redes sociais– de início, queria ajudá-la a vencer o reality show, mantendo sua equipe e amigos a salvo.

Para piorar ainda mais as chances dos integrantes do Sol, Hari acabou se envolvendo com Lucas Viana, o que fortaleceu a torcida dele e o tornou tão popular quanto ela. Tanto que o ex-MTV acabou desbancando a então namorada e se tornou o campeão da 11ª edição.

As únicas ocasiões em que alguém do grupo Lua acabou eliminado foi quando bateu de frente com algum companheiro da mesma equipe. Foi o caso de Túlio Maravilha, que disputou a roça contra Thayse Teixeira; Tati Dias, contra Diego Grossi; Thayse, contra Hariany; e Rodrigo Phavanello e Sabrina Paiva, contra Hariany e Lucas.

Mesmo após o fim dos grupos, os ex-integrantes do Sol acabaram exterminados principalmente pela falta de afinidade com Hari e Lucas. Participantes como Guilherme Leão e Netto Rodrigues eram vistos pelos fãs do ex-casal como “inimigos”. O resultado disso foi uma reta final monótona com cinco ex-Lua, três deles com pouca contribuição para o jogo.

Sem a divisão de grupos este ano, os peões ficarão livres para montar suas estratégias com quem quiserem e para criar as próprias afinidades dentro do confinamento, sem a influência de um vínculo. Isso pode trazer resultados mais satisfatórios e justos aos olhos do público, que não se vinculará a um fã-clube e votará de acordo com o jogo de cada participante.

