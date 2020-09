Após ignorar transtorno de Raissa em A Fazenda, Record se redime em telejornal · .

Após exibir cenas da revolta de Raissa Barbosa na edição de A Fazenda 12 na noite de quarta-feira (16) sem explicar que a vice-miss bumbum sofre de Síndrome de Borderline, a Record tentou se redimir e decidiu transmitir no Fala Brasil desta quinta (17) uma reportagem sobre o transtorno mental da peoa.

O reality show explorou a crise de Raissa com direito a trilha sonora de suspense e narração pausada e sussurrada de Marcos Mion, deixando o público sem explicações sobre a reação furiosa dela. Além disso, “passou pano” para os “boys lixo” do confinamento ao não expor as mentiras que contaram para a morena, e que ela, inclusive, ficou desconfiada.

Além de se poupar de qualquer explicação, a emissora de Edir Macedo agiu de maneira desrespeitosa com a participante do reality ao exibir na edição da noite passada mensagens de telespectadores, publicadas no Twitter, ironizando o comportamento de Raissa –derivado de um quadro clínico irreversível.

Sem as devidas explicações, o transtorno mental virou motivo de piada nas redes sociais. A Record, procurada pelo ., preferiu não comentar nada sobre o quadro clínico da moça, descoberto por ela em outubro de 2019.

Na manhã de hoje, no entanto, a emissora fez uma tentativa de redenção ao dedicar uma reportagem para apresentar o transtorno aos telespectadores.

Confira a matéria exibida no Fala Brasil:

Para saber tudo sobre A Fazenda e o universo de reality shows, ouça o podcast O Brasil Tá Vendo:

Ouça “#12 – A Fazenda 12 já tem suas panelinhas?” no Spreaker.

