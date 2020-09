Após milagre, Claudinho volta a andar e vibra com nova madrasta · .

A vida de Claudinho (Xande Valois) vai se transformar como por um milagre em Êta Mundo Bom!. Além de voltar a andar com a ajuda de uma bengala, o amigo de Alice (Nathalia Costa) se emocionará ao descobrir que Araújo (Flávio Tolezani) está de casamento marcado com Olga (Maria Carol) –a babá sempre foi a sua madrasta dos sonhos.

O advogado se surpreenderá ao chegar da fábrica de sabonetes e pegar o filho a passear pelo jardim no Vale a Pena Ver de Novo. “Que vitória. Você não imagina como me faz feliz. Meu filho, vamos conversar? Eu e Olga temos algo muito importante a lhe dizer”, dirá o galã de Flávio Tolezani.

A ex-dançarina servirá chá com bolo para celebrar a ocasião especial. “Ainda não disse qual o motivo da comemoração”, estranhará o menino. “Poderia comemorar todos os dias porque voltou a andar. Isso é motivo de orgulho para mim, já está a aposentar as muletas”, desconversará o administrador.

O personagem de Xande Valois dirá que ainda sente fortes dores, mas que será capaz de enfrentá-las para caminhar sem a ajuda de nenhum apoio. “Isso só vai fortalecer não só o corpo, mas o espírito. Você vai chegar longe, meu filho”, se emocionará o funcionário de Anastácia (Eliane Giardini).

“Sim, mas o senhor ainda não disse qual o motivo da comemoração”, insistirá o jovem nos próximos capítulos da novela escrita por Walcyr Carrasco. “Estava esperando o momento certo para lhe dizer. Olga veio aqui para cuidar de você, mas aos poucos eu e ela descobrimos que nos gostamos”, explicará o braço direito de Celso (Rainer Cadete).

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Olga (Maria Carol) e Araújo (Flávio Tolezani) revelam planos de casar a Cláudio (Xande Valois)

Sonho de criança

Animado, Claudinho não se furtará a perguntar se os dois querem se casar. “A lei nesse país atualmente não permite um casamento formal. Eu sou desquitado, mas faremos daqui algum tempo uma festa para os amigos, e Olga deverá ser tratada como minha mulher”, explicará Araújo.

“Espero que compreenda que eu e seu pai nos amamos. Me apaixonei pelo seu pai desde o dia que pisei nesta casa. Eu também te amo, meu menino”, completará a amiga de Clarice (Marianna Armellini). “E eu posso lhe fazer outra pergunta?”, insistirá o garoto.

Ela acenará que sim com a cabeça. “Eu não conheci minha mãe de sangue. Ela morreu quando nasci. Eu nunca tive uma mãe. Eu posso lhe chamar de mãe?”, questionará o rapazote com lágrimas nos olhos.

Êta Mundo Bom! está em sua última semana e já divide horário com a reprise de Laços de Família (2000) no Vale a Pena Ver de Novo. O . publica spoilers diariamente, além do resumo de outras novelas da Globo.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#29: Tereza Cristina fica doida total com novo segredo revelado!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Êta Mundo Bom! e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução