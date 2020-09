Após o fim do auxílio emergencial, qual benefício receber? Veja a lista

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmaram que em dezembro será paga a última parcela do auxílio emergencial, criado decorrente da pandemia do coronavírus. Com o fim do benefício, o trabalhador informal poderá escolher outro programa social para ajudá-lo.

Com a pandemia ainda no país, o governo decidiu, por meio de uma medida provisória, prorrogar o auxílio emergencial por mais 4 parcelas. No entanto, com valor reduzido, sendo agora de R$ 300.

Alternativas para o trabalhador a partir de 2021

A partir de 2021, com o final do auxílio emergencial, o trabalhador informal poderá se encaixar em uma das seguintes situações:

Programas de distribuição de renda do governo federal;

Benefício de Prestação Continuada da LOAS;

Benefício de Risco ou Programável do INSS.

Você Pode Gostar Também:

Auxílio emergencial não vai ser pago em 2021

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, falou sobre uma possível prorrogação do auxílio emergencial até 2021.

Nos últimos dias, foi veiculado que o governo poderia prorrogar até os primeiros meses de 2021. No entanto, de acordo com o que foi informado por Rodrigues, o governo não trabalha com a ideia de possível prorrogação do auxílio no próximo ano.

“Trabalhamos com essas despesas de combate ao coronavírus e às mazelas trazidas pela Covid-19 como contidas em 2020. Portanto, a discussão sobre o auxílio ainda estão em andamento e não trabalhamos com a extensão desse gasto em 2021, e sim contidos em 2020”, afirmou Waldery Rodrigues.

A declaração de Rodrigues foi feita pouco após as discussões se iniciarem nos bastidores sobre a possível extensão até 2021. Atualmente, o governo paga cinco parcelas de R$ 600. No entanto, o benefício foi prorrogado por mais 4 meses, no valor de R$ 300.

Veja também: 6ª parcela do auxílio emergencial de R$300 AUTOMÁTICA para ESTE grupo