Após olé do Globoplay, Netflix responde sobre o futuro de Grey’s Anatomy · .

Desde a última terça-feira (15), a 16ª temporada de Grey’s Anatomy está disponível no Globoplay, o maior olé que a plataforma da Globo já deu na rival Netflix, que antes tinha a exclusividade do drama. Assinantes bombardeiam a gigante do streaming com perguntas sobre o futuro da série, questionando se a produção vai sair de vez ou ainda continuará no catálogo. Enfim, a plataforma deu uma resposta.

Em uma sequência de interações com seguidores no Twitter, o perfil oficial da Netflix na rede social informou que a tão falada 16ª temporada de Grey’s Anatomy vai estar disponível no serviço ainda neste ano.

Essa notícia acalma o público da Netflix que viu a trama de Shonda Rhimes entrar no Globoplay e ser anunciada no Prime Video –a plataforma da Amazon descumpriu a promessa e ainda não disponibilizou as temporadas da atração, que foi anunciada para o dia 15.

Produção que está entre as três mais vistas por brasileiros na Netflix, Grey’s Anatomy é objeto de desejo no mundo do streaming. Faz um ano que o Prime Video divulgou que a série entraria na plataforma, mas nada.

A Netflix perdeu a preferência de lançar a mais recente leve de episódios disponíveis do drama e corria o risco de perdê-lo por completo, com a debandada de produções que pertence ao grupo The Walt Disney Company.

O Globoplay saiu na frente e acabou levando a melhor após a atrapalhada do Prime Video. O streaming da Globo correu para estrear a 16ª temporada, antes mesmo de outras anteriores, no mesmo dia no qual a Amazon faria o lançamento em sua plataforma (no caso, seriam todas as 16 temporadas). Por enquanto, quem quiser ver esses novos episódios de Grey’s Anatomy só tem o Globoplay como opção.

Confira abaixo as respostas da Netflix sobre a 16ª temporada de Grey’s Anatomy:

