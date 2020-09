Após pagar R$ 250 mil, Tarcísio Meira é condenado em ação contra ex-funcionário

Tarcísio Meira perdeu na Justiça uma ação com um ex-funcionário. O ator foi condenado a pagar direitos trabalhistas para um profissional que prestou serviços para ele como pessoa jurídica (PJ) por quase dez anos, segundo o ..

Conhecido por sua carreira de mais de 60 anos no teatro e na TV, o artista também é empresário e dono de fazendas. Sobre o processo, o site afirmou que o veterano chegou a fazer um acordo extrajudicial com o ex-funcionário, pagando R$ 250 mil quando o demitiu.

No entanto, ainda assim, Wlater Martinez acionou a Justiça. No processo, ele fala que trabalhou em três “empreendimentos agropecuários” do ator de novembro de 2003 a maio de 2016.

Nos últimos três anos deste serviço, ele teve a carteira de trabalho assinada pela empresa MM Empreendimentos e Comércio, que é do ator. Na ação, o ex-funcionário revelou que foi contratado para trabalhos de auditoria administrativa e financeira.

Os serviços eram feitos em regime de home office, com contatos por e-mail e telefone. A publicação informou ainda que, na ação, o profissional pediu reconhecimento do vínculo empregatício desde 2003, com anotação na carteira de trabalho, férias em dobro e todos os demais direitos.

A juíza Valeska Facure Pereira, da 8ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, entendeu que cabia aos reclamados provar a inexistência da relação de emprego, “ônus do qual não se desincumbiram satisfatoriamente”.

A decisão da juíza foi favorável ao ex-funcionário, julgando o pedido procedente. Ela só não concedeu alguns pedidos dele, como multa, dano moral e compensação. A defesa de Tarcísio Meira e o ex-funcionário entraram com recursos.