Após patada de Monalisa Perrone, Caio Coppolla muda o tom e elogia a CNN Brasil

Um dia após receber “patada” de Monalisa Perrone, Caio Coppolla surpreendeu e elogiou a “linha editorial” da CNN Brasil, nesta terça-feira (1º). O comentarista fez referência à pergunta do debate.

Ontem, a apresentadora anunciou o tema: “O IBGE divulgou queda recorde de 9,7% do PIB. O número foi medido no segundo trimestre desse ano. Apesar da queda, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o recorde negativo representa o passado e que a economia brasileira está crescendo em forma de V, ou seja, de maneira mais rápida”.

“Passado o pior momento, a economia brasileira dá sinais reais de recuperação?”, questionou Monalisa Perrone. Ao dar sua opinião, o bacharel em Direito afirmou que a premissa da pergunta é verdadeira.

“Vamos retomar o tema: ‘Passado o pior momento, a economia brasileira dá sinais reais de que está se recuperando?’. Inicialmente, quero parabenizar a linha editorial do nosso debate. Afinal, a premissa da pergunta de hoje é verdadeira. A julgar pelos números da saúde e da economia, é fato incontroverso que o pior momento já passou”, disse ele.

Ainda no mesmo desabafo, Caio Coppolla voltou a criticar a imprensa: “Essa linha editorial de certos setores da imprensa que enfatiza a repetição nauseante dos números negativos decorrentes da paralisação econômica é o mesmo que reportar um raio relatando apenas o seu trovão. O som atrasado de um desastre que já aconteceu e para o qual nos fomos alertados por vozes solitárias”.

Na última segunda-feira (31), cabe lembrar, o comentarista reclamou ao vivo da pergunta que serviu como norte para o debate. Ele afirmou que o questionamento trazia uma “premissa equivocada” sobre a qualificação do veterinário Laurício Cruz para o cargo de diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde.

A pergunta, de fato, foi: “A falta de experiência do novo diretor pode atrapalhar o programa de vacinação?”. Caio Coppolla, então, reagiu: “A formulação dessa pergunta é curiosa porque ela dá como certo de que o indicado ao cargo é inexperiente”.

“Basta uma pesquisa superficial para apurar que esse não é um fato incontroverso. Então, corrigida essa premissa equivocada, a resposta é muito óbvia e muito ambígua. Ela poderia sim atrapalhar, como também poderia não atrapalhar”, disparou o comentarista.

Logo após o comentário de Coppolla, Monalisa Perrone mandou uma invertida: “Só reiterando, foi feita uma pergunta. E a mesma comparação poderia ser: a CNN contrata um jornalista analfabeto para escrever tarjas”.