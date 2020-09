Após punição, Cartolouco fica mais de dois dias sem tomar banho · .

Lucas Strabko, o Cartolouco, admitiu que está sem tomar banho em A Fazenda 12 desde que causou a primeira punição coletiva, na tarde de segunda-feira (7). O jornalista é um dos quatro moradores da baia. Ao lado de Biel, ele tomou uma ducha na sede, o que é proibido para eles. Depois disso, o ex- funcionário da Globo resolveu que não ia mais se banhar.

“Depois da punição eu falei que ninguém mais da baia ia tomar banho”, disse ele em conversa com Biel, Lipe Ribeiro e Felipe Beat Box. “Você não tomou mesmo”, entregou o cantor. “Eram umas cinco da tarde quando a gente tomou punição? Hoje vai dar 48 horas que você está sem banho”, detalhou, enquanto Strabko dava risada despreocupado.

O banho dos peões da baia é feito com a água do poço, recolhida por eles mesmos e colocada em uma espécie de ducha manual ao lado dos aposentos do cavalo, sem a oportunidade de esquentá-la. A eles também é vedado o uso das pias da sede para escovar os dentes. Sem querer encarar a água gelada, Strabko preferiu ficar sem banho mesmo em meio à pandemia da Covid-19, desrespeitando as recomendações de higiene.

Nas redes sociais, a revelação rendeu comparações com Thayse Teixeira, peoa da última temporada que também tinha o costume de não tomar banho, além de outras nojeiras que fez na cozinha, como enfiar o dedo na panela com a comida de todos.

Os internautas também especularam que o Cartolouco deve estar exalando um mau odor, já que os outros peões da baia o convidaram para tomar banho diversas vezes.

Confira algumas reações:

o cartolouco dois dias sem tomar banho véi pic.twitter.com/xixl2SjLfe

— jamille (@detailscan) September 9, 2020

Cartolouco deve tá fedendo pq já é a terceira vez que os meninos convidam ele pra tomarem banho juntos. Ele disse que o último banho dele foi segunda.

— Fran 🐕 (@fran1_rp) September 9, 2020

cartolouco dois dia sem tomar banho a thayse 2.0 vey pic.twitter.com/EWd3cCK9Cl

— pedro (@ttvzeiro) September 9, 2020

cartolouco um dia sem tomar banho a podridão MEU PAI pic.twitter.com/RD9VdfjLF1

— biel (@ridwculo) September 9, 2020

Cartolouco disse que não toma banho há 2 dias pic.twitter.com/VLvS0H7WMV

— Sam (@Canceladxxo) September 9, 2020

