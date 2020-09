Após retiro espiritual, Mayra Cardi revela presentão para funcionário

Ver essa foto no Instagram

Pronto tudo pode começar…. Ainda não vou descrever e explicar tudo que vivi e o que mudou no meu novo eu. Mas vim aqui agradecer MUITO MUITO mesmo ao anjo enviado a minha vida @simoneses claro que esse anjo veio através do único lugar que habitava vida em mim, meu trabalho, hoje eu entendo tudo e ela também, GRATIDÃO Eu viverei a eternidade e ainda assim não poderei agradecer o que você fez na minha vida! Agradeço também mesmo sem vocês terem a menor ideia de como foram importantes, e só agora eu entendendo quantas outras vezes através de outros eu fui chamada e não entendi ou não escutei, obrigada a primeira de todas elas. Ela participou da minha infância e minhas dores @larissagalvanmutti vc me levou até ele pela primeira vez…Depois veio a @sarahbotte que estudou comigo no colegial e me colocou na casa dela e dele algumas vezes, depôs a enviada foi a @jessicamadson_ Q veio como cliente através da grande paixão claro, o trabalho, para que eu pudesse ensinar através do dom que ele me deu, mas acima de tudo escutar e aprender sobre ele e o que faz na vida de uma família, mais uma vez ele mandou outra pelo meu trabalho agora um trabalho bem maior a Josy veio para eu fazer um trabalho em um escritório fui levar outra vez o dom que ele me deu e não soube entender e aceitar mais uma vez o recado de onde ele estava. Então eu provei de um grande furacão, e tudo que era perfeito não era mais, tudo que era perfeito eu descobri que nunca foi…E foi então que eu tive talvez a última chance e ela @simoneses voltou, me pegou pela mão lá do chão e disse: você é uma pessoa muito boa tem Ações boas, ajuda tanta gente , bom coração vc tem tudo q vc quer, fala de gratidão, amor e perdão, mas te falta o Mais importante de tudo e sem ele o resto nunca fará sentido e nunca será real, foi então que ela me apresentou DEUS de uma maneira inteira, única e verdadeira. Obrigada a todos q também fizeram ele entrar na minha casa mesmo sem eu de verdade abrir a porta! É q na verdade quando eu decidisse abrir a porta eu teria que entregar as chaves e eu não estava pronta para entender q a casa e minha vida sempre foi dele