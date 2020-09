Após saídas de Mariana Godoy e Edu Guedes, RedeTV! declara guerra à Band

A troca de Mariana Godoy, e mais recentemente de Edu Guedes, da Rede TV! pela Band, reacendeu uma velha briga entre as emissoras.

De acordo com a coluna de Ricardo Feltrin, a transferência das duas estrelas trouxe à tona novamente uma mágoa que as duas envolvidas têm desde 2012. Na época, a equipe do programa Pânico, então maior audiência do canal de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho, fechou com a estação dos Saad, criando uma rivalidade que perdura até hoje.

Os dirigentes da RedeTV! nunca perdoaram a Band pelo golpe. Agora a história se repete… A saída de Mariana e Guedes da emissora de Osasco fez os executivos planejarem um contra-ataque, jurando vingança endereçada ao Morumbi. A dupla recém-contratada pode atuar em parceria no novo matinal do canal, que, após vários adiamentos, tem previsão de estreia para o próximo mês de outubro.

Ainda segundo a publicação, a RedeTV! já estaria sondando profissionais e artistas da Band; dentre eles, o chef Erick Jacquin, um dos jurados do MasterChef, talent-show que respondeu por um dos principais faturamentos da casa.

Tudo indica que a guerra apenas começou. Há quem acredite que a coisa esteja tão feia que os dirigentes de ambas estações não podem sequer ficarem juntos no mesmo ambiente.