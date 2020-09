Após sair de ‘esconderijo’, Ana Paula Arósio negocia com a Globo para voltar à TV · .

Após deixar seu “esconderijo” para ser a garota-propaganda de um banco, Ana Paula Arósio agora negocia com a Globo para voltar à TV em uma novela. A atriz, que ficou sumida por uma década, está em conversas avançadas com sua antiga emissora para estrelar o remake de Amor com Amor Se Paga (1984), que está prevista para ir ao ar em 2023.

De acordo com a coluna de Carla Bittencourt, do jornal Extra, Ana Paula seria uma das protagonistas do folhetim escrito por Alcides Nogueira, autor por quem a artista possui carinho já que ele também escreveu o remake de Ciranda de Pedra, exibido em 2008, sua última novela.

Caso aceite a proposta da Globo, Ana Paula será Grace, uma mulher viúva, feminista, dona de uma loja de produtos importados e sobrinha de Nonô, personagem interpretado por Ary Fontoura. Na versão original, o papel foi de Yoná Magalhães (1935-2015).

Propaganda milionária

Longe da TV desde 2010, Ana Paula Arósio fez piada com o seu sumiço em um comercial de uma instituição financeira. “Bom, agora eu vou, porque me desacostumei da civilização”, brincou ela no fim da ação publicitária divulgada no dia 25 de agosto, com direito a ações na Band e até no intervalo do Jornal Nacional. O Santander teria pago R$ 8 milhões para a atriz sumida ser garota-propaganda.

Os atores Robson Nunes e Samanta Schmütz apresentaram Ana Paula como “sumida” e “xodó do Brasil” e também brincaram com o período em que a atriz estrelou comerciais da Embratel. “Por isso a gente chamou aqui quem entende muito de telefone”, comentou a intérprete de Dorinha em Totalmente Demais.

Sumiço

Entre os anos de 1990 e 2000, Ana Paula foi uma das musas da Globo. Ela conquistou fama e reconhecimento ao atuar como protagonista da minissérie Hilda Furacão (1998). No entanto, deixou de trabalhar na TV em 2010. Seu último trabalho foi na série Na Forma da Lei.

Ana Paula estava escalada para ser a protagonista de Insensato Coração (2011). Porém, quando a produção da novela já havia sido iniciada, ela faltou em gravações e rompeu o contrato com a Globo. Acabou substituída na trama por Paolla Oliveira

Na última década, a atriz viveu reclusa e longe dos holofotes. Inicialmente, no interior de São Paulo; depois, na zona rural de Swindon, na Inglaterra, onde mora até hoje com o marido, Henrique Plombon Pinheiro.

