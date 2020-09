Após sequestro e fuga, Tereza Cristina é dada como morta · .

Com vários crimes nas costas, Tereza Cristina (Christiane Torloni) vai sumir no mapa em Fina Estampa. Após sua cartada final, com o sequestro e a tentativa de assassinato de Griselda (Lilia Cabral), a megera conseguirá fugir de barco com Pereirinha (José Mayer) e não será encontrada. A vilã será dada como morta pela polícia.

Em sua obsessão com a Pereirão, Tereza Cristina vai sequestrá-la, levá-la para um cativeiro, acorrentá-la e colocar fogo no lugar. A malvada estará adorando ver Griselda na pior, mas Antenor (Caio Castro) e Patrícia (Adriana Birolli) conseguirão chegar lá, tirar uma arma da vilã e libertar a protagonista.

A personagem de Tereza Cristina, no entanto, conseguirá fugir dali. Ela será alvo de uma perseguição policial, mas fará manobras arriscadas, provocará um acidente com uma viatura e ainda assim vai se safar.

A vilã se encontrará com Pereirinha, com quem irá embora de barco. Os dois logo enfrentarão uma tempestade em alto mar, com a embarcação ficando cheia de água, e então as imagens serão cortadas.

A cena seguinte mostrará uma conversa de Griselda com Álvaro (Wolf Maya). “Seis dias de busca”, dirá a personagem de Lilia Cabral. “E nem sinal deles”, comentará o irmão da antagonista.

Patrícia, Crô (Marcelo Serrado), René (Dalton Vigh) e René Junior (David Lucas) acompanharão a leitura de testamento de Tereza Cristina, que será dada como morta pela polícia.

