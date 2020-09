Após ser infectado pelo coronavírus, Neymar se recupera e volta aos treinos · .

Neymar Jr. deu uma boa notícia aos seguidores nesta sexta-feira (11) ao afirmar que está curado da Covid-19, doença causada pela infecção do coronavírus. O jogador do Paris Saint-Germain (PSG), inclusive, já retornou aos trabalhos com a camisa 10 do time francês. “Voltei aos treinos, superfeliz”, escreveu o atleta no Twitter.

Descontraído, o ex-namorado de Bruna Marquezine ainda brincou com o meme “O pai tá on”, famoso entre as celebridades para dizer que a pessoa em questão está pronta para tudo. Neymar completou a postagem usando a hashtag “corona out” (corona fora, em portugês).

A notícia de que Neymar testou positivo para o coronavírus foi divulgada no início de setembro. O PSG confirmou ainda outros dois casos da Covid-19 no time, Ángel Di Maria e Leandro Paredes. Na sequência, o jogador Marquinhos também foi diagnosticado com a enfermidade e passou o vírus para o seu filho de 6 meses.

No dia 2 de setembro, Neymar se pronunciou e acalmou os fãs. “Obrigada pelas mensagens… Estamos todos bem”, escreveu.

Os jogadores constataram a contaminação depois de voltarem de uma viagem de férias a Ibiza, na Espanha. O encontro, aliás, contou com a presença da cantora Anitta. Ela, entretanto, fez o teste e deu negativo.

