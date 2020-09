Após show, Michel Pereira conquista prêmio de Performance da Noite e leva R$ 265 mil para casa; Sergipano também é premiado

Michel Pereira foi um dos grandes nomes do card do UFC Las Vegas e foi recompensado por isso.

O brasileiro deu um show diante de Zelim Imadaev, com direito até a tapa de mão aberta na cara do russo, e saiu com um dinheiro extra por causa de sua atuação.

Junto com Ovince Saint Preux, Brian Kelleher e André Sergipano, Michel Pereira levou para casa o prêmio de Performance da Noite.

Michel Pereira provoca Imadaev durante o UFC Las Vegas Chris Unger/Zuffa LLC

Cada um dos quatro levou para casa U$ 50 mil (R$ 260 mil). Nenhuma luta recebeu o prêmio de Luta da Noite.