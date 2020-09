Após silêncio da Globo, Henri Castelli revela por que desistiu da Dança dos Famosos · .

Após a Globo ignorar a desistência de Henri Castelli da Dança dos Famosos, o ator quebrou o silêncio e revelou por que desistiu da competição do Domingão do Faustão. Nesta segunda (14), ele publicou uma sequência de Stories no Instagram explicando que está com um problema no pé, o que o afastou do desejo de participar do quadro.

Segundo o relato, Castelli passou por uma cirurgia há pouco tempo em um dos tornozelos, mas ainda não se recuperou totalmente. “Infelizmente não vou poder participar porque tive um problema no meu tornozelo há dois meses. Eu quebrei o tornozelo e fui operado aqui em São Paulo, no Hospital Albert Einstein”, disse.

O galã, que está no ar atualmente na reprise de Flor do Caribe (2013), acrescentou também que apesar de ter sido anunciado para o programa, voltou atrás na decisão por medo de se machucar. “O meu médico, junto com a direção da TV Globo, achou melhor eu não participar este ano para preservar a minha saúde”, completou.

Em vídeos publicados em sua rede social, Castelli ainda agradeceu o médico responsável por seu tratamento, André Wajnsztejn, e a compreensão da direção do Domingão do Faustão.

“Infelizmente, tive esse acidente. Eu queria agradecer o doutor André, ortopedista do Albert Einstein, a todo o corpo clínico da TV Globo e a direção do programa, que acharam por bem preservar minha saúde neste momento”, disse.

“Queria agradecer a produção do programa, a TV Globo e a toda direção por terem confiado em mim e terem feito, mais uma vez, esse convite para eu participar da Dança”, completou.

O ator enfatizou que continuará a acompanhar a competição mesmo que de longe e se comprometeu a voltar em 2021. “Vou estar participante de coração no sofá. Todo domingo vou estar assistindo vocês, os meus colegas, que eu queria tanto estar junto”, avisou.

“Desejo toda a sorte do mundo a todos vocês, ao programa e ao quadro Dança dos Famosos. Então, de coração, ano que vem eu vou estar junto. Se preparem”, finalizou.

Antes do posicionamento do artista, internautas especularam que Castelli teria desistido de participar do programa por causa da presença de Isabeli Fontana, sua ex-mulher.

Assista ao relato do ator abaixo:

