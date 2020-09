Após textão da ex, Hulk Paraíba manda indireta com insinuação polêmica

Hulk Paraíba continua causando polêmica com suas declarações no Instagram e, em uma delas, ele mandou um recado que foi vista por muitos como uma verdadeira indireta para sua ex-mulher.

Tudo começou quando Iran Angelo, que foi traída por ele com a própria sobrinha, Camila Angelo, expôs toda a sua situação em um desabafo no final da semana passada.

Hulk respondeu a mulher em um vídeo no Instagram, mas antes disso, publicou uma foto com a seguinte mensagem: “O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons”. A repercussão foi imediata e os internautas o detonaram. “Esse macho ainda acha que ta certo?”, questionou uma pessoa.

“Pega a sobrinha da mulher e quer fazer reflexão e achar que está certo”, ironizou mais uma. “Casal mais desprezado do Brasil”, detonou outra.

“Será que em nenhum momento os dois pensaram: ‘Eita isso é errado não posso, tem tantos homens e tantas mulheres por aí’?”, perguntou uma quarta pessoa.

Logo depois, Hulk fez um desabafo e detonou a ex-mulher traída, dizendo: “Ela expôs todo mundo. Conheci Iran, fiquei com ela 12 anos, um pouquinho mais. Faz mais de um ano que a gente se separou.

“No post que ela fez, ela disse que entregou a vida dela na mão da Camila, que a Camila administrava tudo. Quando conheci a Iran, eu tinha 21, hoje tenho 34. Hoje a Camila tem 32 anos. Treze anos atrás, Camila tinha 19; Iran na época tinha 39 anos”, relembrou o atleta.

O famoso ainda desabafou: “Ela sabe muito bem onde eu a conheci e onde ela travalhava, não vou entrar em detalhes por causa dos meus filhos. Sabe muito bem onde eu te conheci. Comecei a namorar e em menos de um mês você engravidou. Veio Ian, Tiago e Alice com a bênção de Deus. Meu casamento não surgiu por amor, por paixão, nada, foi um acidente de você engravidar de Ian. E assumi”.

“Desde o momento que comecei a namorar contigo, comecei a sustentar você e toda sua família. E a Paraíba inteira sabe disso. Estou dando minha cara para falar e tudo que falo. O quê que você tinha antes de me conhecer? O que a Camila administrava seu? Pagou faculdade, silicone, deu casa, fez transferência para ela? Tem recibo que deu para a Camila? É muito fácil sair contando mentiras. Iran, está na hora de parar essa palhaçada! Sou homem, assumo minhas coisas. Cansei das suas palhaçadas, dos bastidores”, comentou ele.

Hulk também declarou que, apesar de nunca ter sido fiel nos 12 anos de casamento com Iran, nunca a traiu com Camila: “Camila nunca foi pivô de separação. Nunca me relacionei com Camila quando estava casado. Sou homem. Não era feliz no meu casamento. Tinha inúmeros motivos. Passei meu casamento todo traindo a Iran. Vivia uma vida de solteiro. Ela sabia muito bem e queria ter só o status de esposa do Hulk”.

Confira: