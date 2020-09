App usa recursos do celular para prever contágio por covid-19

A startup MAMBA Labs desenvolveu o aplicativo Dycovid, para smartphones, que usa os recursos do aparelho para determinar se o usuário teve contato com pessoas infectadas pelo novo coronavírus, alertando-os sobre um possível contágio.

Rastreamento de contatos

O app Dycovid possui uma funcionalidade chamada de “contact tracing” ou rastreamento de contatos, que utiliza os recursos de Bluetooth, GPS, Wi-Fi, e o som do celular para identificar se houve contato entre dois ou mais usuários da aplicação.

Dessa forma, o app indica três níveis de possível contágio por covid-19, se baseando no tempo de permanência desse contato, e da proximidade em que ele ocorreu.

Caso algum usuário do aplicativo teste positivo, essa informação poderá ser adicionada ao software, que fará uma análise do histórico dos 14 dias anteriores, e vai emitir alertas de risco para os outros indivíduos que tiveram contato com o contaminado, classificados de acordo com a proximidade e tempo de exposição.

Dycovid pode prever contágio, mesmo antes de surgirem os sintomas.Fonte: Play Store/Reprodução

Algumas empresas de Pernambuco já estão utilizando o aplicativo e colhendo seus benefícios para uma retomada às atividades mais segura e tranquila. Neste caso, em caso de risco de infecção, tanto a empresa quanto o funcionário são notificados.

A MAMBA Labs disponibilizou pacotes com planos especiais para essas empresas. A cada acesso adquirido para funcionários, a startup concede três logins para cidadãos não-funcionários, a fim de ampliar a rede de alcance do aplicativo e sua eficiência.

“Conseguimos auxiliar o governo e empresas privadas a realizarem isolamento seletivo de pessoas que certamente têm risco de contaminação, para pensarem em testes direcionados”, afirmou Matheus Rodrigues, CEO da MAMBA Labs.

A empresa salientou que o app está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e, assim que é desinstalado, todo o registro de dados é excluído.

A MAMBA Labs foi fundada durante a pandemia, por estudantes de Bacharelado em Sistemas de Informação da Universidade Federal Rural de Pernambuco.



Fonte: Tecmundo