Apple anuncia rádio Apple Music 1 e duas novas estações

A Apple rebatizou a Apple Music Beats 1 para Apple Music 1. Conhecida por ser uma das estações de rádio mais populares da companhia, ela se mantém online desde 2015 e continua gratuita. A rádio também recebe duas novas estações para sucessos de décadas passadas e o country norte-americano.

A estação Apple Music Beats 1 era a única a carregar o nome da subsidiária da Apple, então retirar o “Beats 1” é um movimento natural da companhia. A transição de ouvintes será simples e o conteúdo, programas e radialistas não mudarão, restringindo a mudança somente ao nome.

Junto a essa repaginada, o Apple Music está lançando algumas novas estações de rádio. A Apple Music Hits, por exemplo, focará nos grandes sucessos dos anos 80, 90 e 2000, sendo comandada de forma similar ao Apple Music 1 — incluindo os radialistas Sayde Donovan, Estelle, Lowkey, Jenn Marino e outros. Artistas também farão parte da equipe em programas especiais, nomes como Snoop Dogg, Backstreet Boys, Ciara, Alanis Morissette, Mark Hoppus e Huey Lewis estarão presentes na rádio.

Apple/Reprodução

A companhia também incluiu a Apple Music Country, que também contará com radialistas e artistas para programação especial. Entre os apresentadores estão Kelleigh Bannen, Alecia Davis, Ward Guenther, Nada, Tiera, Bree e Ty Bentli. Além deles, os ouvintes também poderão acompanhar apresentações exclusivas de artistas do universo country.

“O rádio faz parte da cultura da música country, e o Apple Music Country amplia essa experiência para o fã moderno. À medida que a música country evolui e se expande ao redor do mundo, a Apple Music Country pretende ser o lugar definitivo para cada faixa de um gênero cada vez mais diversificado.”, descreveu a Apple em seu blog.

Apple/Reprodução

Preservando o modelo, a Apple manterá a Apple Music 1 gratuita para todos com o aplicativo Apple Music. Ainda não se sabe se as demais estações anunciadas hoje (18) também serão incluídas nesse catálogo que não requer assinatura. Ainda assim, já é possível conferir a disponibilidade das estações no app, considerando que já estão no ar.