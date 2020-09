Apple confirma data de lançamento do iOS 14 e iPadOS 14

Nesta terça-feira (15), a Apple anunciou que vai lançar publicamente os sistemas iOS 14, iPadOS 14, watchOS 14 e o tvOS 14 amanhã (16).

O iOS 14 representa uma das atualizações mais significativas para os usuários do iPhone, uma vez que a nova versão do sistema vai trazer recursos que, há anos, são aguardados pelos donos do celular da Maçã, e que remetem imediatamente a funcionalidades que sempre foram padrão no mundo Android, como uma gaveta de aplicativos, que os separam da tela inicial do sistema, e os widgets.

Há também um recurso de privacidade que parece ter sido adiado: a companhia tinha divulgado que iria permitir aos usuários desabilitar o rastreamento de dados dentro de aplicativos, o que impactaria diretamente as plataformas de anúncios em apps de redes sociais, como o Facebook.

Agora, a Apple deve dar um prazo para que os desenvolvedores se adaptem ao recurso, que deverá ser estendido até o ano que vem.

iOS 14 vai introduzir o recurso de vídeos em janelas suspensas no iPhone.Fonte: YouTube/9to5Mac/Reprodução

Principais novidades do iOS 14

Além dos widgets na tela inicial e da App Library (gaveta de aplicativos), o iOS 14 terá dezenas de novos recursos importantes. Vejamos alguns deles:

Nova interface compacta para chamadas recebidas e para a execução da Siri;

O Mapas agora conta com rotas para bicicletas;

Possibilidade de configurar aplicativos de terceiros como padrão para emails e navegador de internet;

Pesquisa de emojis;

Aplicativo para tradução totalmente novo;

Novos recursos de privacidade;

Compartilhamento de localização aproximada.

O iOS 14 será compatível com celulares da Apple a partir do iPhone 6s (e posteriores). A atualização será liberada aos poucos: basta aguardar a notificação em seu aparelho e permitir a instalação.