Apple descontinua produtos após evento de lançamento

O evento realizado ontem (15) pela Apple trouxe uma série de lançamentos, como duas novas versões do iPad e dois novos modelos do Apple Watch, que estarão em breve nas lojas. A chegada destas novidades também marca o fim de alguns produtos, saindo de linha a partir de agora.

Um dos dispositivos que já está fora do catálogo da Maçã é o iPad 7, lançado em setembro do ano passado. O tablet, com tela de 10,2 polegadas, processador A10 e 3 GB de memória RAM tinha, entre os destaques, uma bateria mais durável que a geração anterior, chegando a mais de 10 horas longe da tomada.

Também lançado em 2019, o iPad Air 3 é outro aparelho que chegou ao fim da linha, apesar de ainda ser possível encontrá-lo à venda (a descontinuidade significa apenas a interrupção da sua produção). A versão trazia tela Retina de 10,5 polegadas, chip A12 Bionic e suporte para Apple Pencil.

O iPad Air 3, apresentado em março de 2019, está sendo descontinuado.Fonte: Apple/Divulgação

Estes dois modelos descontinuados do iPad serão substituídos pelos novos iPad 8 e iPad Air 4. O primeiro ganhou o chip A12 Bionic quad-core, GPU de seis núcleos e um desempenho superior, enquanto o segundo vem com o processador A14 de 5 nanômetros e mais opções de cores.

Quem também sai de cena após os lançamentos da Apple é a quinta geração do relógio inteligente da marca, apresentada há um ano. O Series 5 foi o primeiro a incluir bússola e tela sempre ativa.

O modelo aposentado será substituído pelo Apple Watch Series 6, que ganha novas opções de cores e sensores para medir o nível de oxigênio no sangue do usuário. Ele vem acompanhado do Apple Watch SE, uma versão “mais barata” do wearable.

Além das duas novidades, a linha conta com o Apple Watch Series 3, lançado em 2017 e que ainda permanece à venda.