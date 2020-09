Apple Watch e iPad Air vão ganhar novas versões, sugere rumor

Setembro chegou; e com ele veio a tradicional época de lançamentos da Apple, que neste ano já tem confirmada a estreia do iPhone 12. Mas a geração mais recente do smartphone não deve ser a única novidade da Maçã nas próximas semanas. De acordo com a Bloomberg, a empresa apresentará alguns itens que não eram esperados para agora.

Fontes ouvidas pelo veículo sugerem que a gigante de Cupertino está trabalhando em outros gadgets, como os dois novos modelos do Apple Watch. Um deles será o sucessor do Series 5, enquanto o outro será um substituto para o Series 3, vendido atualmente como versão básica.

No caso do Apple Watch 6, devem estar presentes novos sensores para um melhor monitoramento da saúde, incluindo o aguardado oxímetro, para verificar os níveis de oxigênio no sangue, capaz de alertar sobre problemas respiratórios e cardíacos, e um detector de estresse. Melhorias no Wi-Fi e no processamento também estão cotadas.

Novos sensores devem chegar ao smartwatch.Fonte: Pexels

Já o novo modelo básico deve contar com alguns dos recursos presentes na quarta e na quinta gerações do smartwatch. De acordo com a publicação, a ideia é oferecer um produto para concorrer com dispositivos fitness de baixo custo.

Novo iPad Air e outros rumores

Uma versão redesenhada do iPad Air também estaria nos planos da Apple, adicionando um design mais parecido ao do iPad Pro. Em um vazamento dos últimos dias, imagens do suposto novo modelo do tablet mostraram o Touch ID integrado ao botão de energia e a conexão USB-C no lugar da porta Lightning.

Imagens do suposto novo iPad Air já vazaram.Fonte: MacRumors/Reprodução

Há, ainda, a possibilidade de outros lançamentos até o fim do ano, segundo a revista. Os rumores apontam a chegada de novos fones de ouvido, um processador mais rápido e controle remoto atualizado para Apple TV, um HomePod mais compacto e os rastreadores AirTags.