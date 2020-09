Apple Watch SE é homologado pela Anatel

O Apple Watch SE LTE foi homologado pela Anatel e deve chegar ao Brasil em breve. Apresentado no dia 15 de setembro, o smartwatch da Apple foi descrito como uma versão que promete uma melhor relação custo-benefício.

Os modelos homologados pela agência estatal foram os A2355 e A2356; mais especificamente, são os Apple Watch SE LTE de 40 e 44 mm. Ambos apresentam as mesmas especificações internas e de construção, restringindo as diferenças somente ao tamanho.

Renunciando a alguns aspectos de performance, o Apple Watch SE é uma alternativa mais barata, construído somente em alumínio, do Apple Watch Series 6 — com estrutura em alumínio, aço inoxidável e titânio. O smartwatch conta com o processador S5, tela de Retina com 30% mais brilho que o Watch Series 3 e vários dos aprimoramentos também presentes no aparelho mais parrudo.

Apple/Divulgação

Entre elas, o Apple Watch SE conta com resistência à água em mergulhos de até 50 metros; detecção de queda; Bluetooth 5.0; suporte a e-Sim; bússola; GPS e o tão conhecido sensor cardíaco. Dessas ferramentas, as funções de notificação de batimentos cardíaco, monitoramento de sono, medição de caminhadas e controle de calorias também se fazem presentes.

Ainda não há data para o lançamento do Apple Watch SE ou Watch Series 6 no Brasil. Entretanto, a homologação da Anatel abre espaço para a chegada do dispositivo no mercado brasileiro.