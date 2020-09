‘Aprenda com o Mion’ · .

Hugo Gloss alfinetou Tiago Leifert em uma discussão na internet. O apresentador do Big Brother Brasil 20 criticou o influenciador digital por causa de uma notícia sobre Lucas Strabko, o Cartolouco, participante de A Fazenda 12, da Record. “Aprenda com o Marcos Mion a apresentar sem tomar lados”, opinou o queridinho dos famosos.

A polêmica começou após Gloss publicar as acusações realizadas por uma parcela dos internautas de que Cartolouco teria realizado um comentário gordofóbico sobre Jojo Todynho no confinamento rural. Horas depois, a assessoria do peão publicou um novo vídeo do diálogo e as reportagens sobre o caso foram atualizadas.

No entanto, após a atualização, Leifert criticou a repercussão inicial da notícia publicada pelo colunista: “Não adianta apagar a postagem, tem que no mínimo pedir desculpas. Mas, como venho alertando há anos, a prioridade ali é destruir reputações e sempre com pouca carga probatória. Basta não ir com a cara ou meia dúzia de tweets sem checagem. Para a internet ser um lugar um pouco mais digno, quem tem milhões de seguidores deveria dar o exemplo”.

Gloss respondeu o comentário e relembrou mensagens privadas que o apresentador teria enviado para o jornalista. “Olha aí, o apresentador chegou. Aquele que disse em áudios que a internet não influencia em nada. Você alertou há anos que a nossa prioridade é destruir reputações só porque reportamos seus erros assim como diversos veículos. Tweet sem checagem?”, questionou.

“A internet (que você diz não mandar nada em reality e que é cheia de ignorantes – como você disse pra mim em áudio). O nosso trabalho é tão sério quanto o seu. E não é você que vai vir aqui apontar o dedo pra vir nos ensinar a trabalhar, como você faz durante o BBB quando se irrita quando reportamos qualquer erro. Dê você o exemplo e vá aprender a apresentar um reality sem se envolver emocionalmente”, complementou Gloss.

Na sequência, Leifert rebateu a mensagem do influenciador e disse que assume os seus erros. “Aguardando o pedido de desculpas ao Cartolouco pelo erro de vocês. Valendo! Suas respostas descontroladas só provam o meu ponto”, comentou o contratado da Globo.

“[O pedido de desculpas] Está lá no meu perfil e site e também nos comentários desse post. É só procurar. Não era você que queria uma internet melhor? Por que está focado no ataque?”, respondeu Gloss que, em seguida, relembrou o reality da Record: “Espero que aprenda com Marcos Mion a apresentar sem tomar lados e sem ficar putinho quando comete erros. Seja o exemplo que você prega”.

Leifert encerrou a discussão com mais uma alfinetada: “E finalmente postou o pedido de desculpas! Parabéns! Espero que não tenha doído tanto”.

Confira a troca de farpas:

URGENTE: Hugo Gloss comendo o c* do Tiago Leifert ao vivo pic.twitter.com/5tBP6VupZD

— Thi Pasqualotto (@thiago_p) September 11, 2020

© 2020 . | Proibida a reprodução