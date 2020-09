Apresentador de jornal da Record revive banheira do Gugu ao vivo · .

Marcus Pimenta aproveitou o calor em Belém (PA) para reviver a banheira do Gugu. Nesta quinta-feira (10), na companhia da repórter Célia Pinho, o apresentador do Balanço Geral Pará participou de uma caça ao sabonete em uma piscina montada no estacionamento da afiliada da Record no Estado, com direito a música do quadro que fez sucesso nos anos 1990 sob o comando de Gugu Liberato (1959-2019).

A brincadeira começou após o jornal local anunciar uma reportagem sobre a invasão de uma piscina residencial localizada em um bairro da capital paraense, durante o feriado prolongado de 7 de setembro. Na cobertura do caso, Pimenta disse que “preparou uma surpresa” para os telespectadores.

Em seguida, mostrou a piscina e prometeu que mergulharia nela caso fosse autorizada pela direção. “Se a gente for demitido, procuramos emprego”, comentou o apresentador para Célia em uma das entradas na área externa da afiliada.

Durante as três horas do programa, Marcus e Célia realizaram vários comentários sobre a ideia do mergulho ao vivo e foram ovacionados por moradores de prédios ao redor do estacionamento. Em uma das participações, o jornalista relembrou a banheira do Gugu e pediu para a produção do jornal procurar alguns sabonetes para reviverem o quadro.

No final do programa, por volta das 15h, Célia jogou um sabonete na piscina, os dois mergulharam e começaram a brincadeira, enquanto a música-tema do quadro de Gugu era reproduzida no jornal. Neste horário, segundo dados do The Weather Channel, Belém registrava 32º de temperatura e sensação térmica de 38º.

“Isso é um hospício mesmo!”, concluiu Pimenta na fala de encerramento do programa. Confira o vídeo:





© 2020 . | Proibida a reprodução