Apresentadora da GloboNews se confessa para o Papa ao vivo em telejornal

Os telespectadores da GloboNews são sempre surpreendidos com situações inusitadas ao vivo e, neste domingo (6), eles se depararam com uma das apresentadoras fazendo uma confissão ao Papa Francisco.

Tudo começou quando foi dada uma notícia sobre o religioso aconselhando os fiéis, alertando-os sobre os perigos da fofoca, e, após a reportagem, a jornalista Lilian Ribeiro acabou confessando que “pecou bastante”.

“Acho que pequei bastante, Papa, nesses últimos dias, mas, vamos em frente”, disparou, com muito bom humor. Imediatamente, o vídeo repercutiu nas redes sociais e os internautas brincaram com a situação.

Muitos deles, inclusive, se identificaram com ela. “Todos nós pecamos, Papa”, brincou uma pessoa. “#SomosTodosLilianRibeiro”, reagiu um fã. “Fofoca é a matéria prima do jornalismo”, disparou mais um.

A própria Lilian fez questão de comentar e disparou: “Em minha defesa, me referia à fofoca. Que eu não sou de discórdia não”. “E confessou ao vivo, acho que isso já facilita o perdão!”, respondeu um seguidor.

Dias atrás, o correspondente Jorge Pontual roubou a cena com uma música francesa em homenagem a Aline Midlej, que leva o nome da apresentadora, e ela não escondeu a emoção ao agradecer.

“Aline, eu tenho uma canção para você: Et j’ai crié, crié, Aline. Pour qu’elle revienne. Et j’ai pleuré, pleuré. Oh! J’avais trop de peine”, declarou. Visivelmente emocionada, Midlej agradeceu o colega pela surpresa.

“Gente, desmaiei de amor. Olha, meu pai já tinha cantado essa música. Mas com esse sotaque, com essa dicção francesa. Para marcar a minha vida, Pontual”, disparou.

Confira: