Apresentadores da Globo fecham a cara após levarem bronca da chefa · .

Apresentadores do Bom Dia São Paulo, Rodrigo Bocardi e Glória Vanique foram advertidos pela Globo de que estavam fazendo brincadeiras demais durante o telejornal. Nesta semana, a dupla adotou um tom sério, deixou de interagir com telespectadores, limitou-se a fazer comentários apenas para esclarecimentos e escondeu o sorriso.

O . apurou que Bocardi e Glória foram chamados para uma conversa em particular na última sexta-feira (4) e levaram uma bronca de Ana Escalada, chefe de Redação, e de Marcia Correa, editora-chefe do telejornal matinal.

Será que foi alguma ordem dos “superiores” em acabar com os sorrisos e com as conversas descontraídas no jornal ? Se foi isso estão prejudicando e muito nosso Bom Dia São Paulo. #bdsp



— Claudio Silva (@claparesilva) September 9, 2020