Apresentadores rejeitados para testes na Record têm crise de ciúmes · .

Bastou o . revelar a existência de um processo seletivo para definir quem ocupará a vaga deixada por Celso Zucatelli no comando do Balanço Geral Manhã SP para que apresentadores e jornalistas de todo o país, rejeitados para os testes, iniciassem uma onda de reclamações nos bastidores carregadas de ciúmes.

Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo da Record, escalou três profissionais que reúnem características fundamentais para a vaga: carisma, boa relação com o público e que registre bons índices de audiência.

Coincidentemente, os três escolhidos para os pilotos foram recém-contratados pelas afiliadas da Record. Alexandre Mota, que estreou no Balanço Geral do Mato Grosso em abril; Erlan Bastos, contratado em julho para comandar o Balanço Geral do Ceará; e Guilherme Portanova, que estreou no matinal DF no Ar, de Brasília, em novembro do ano passado.

Em São Paulo, alguns apresentadores substitutos ficaram frustrados por não terem sido convidados para os testes. Houve quem questionasse a direção para entender o motivo de não ser promovido. A conversa, no entanto, foi tranquila. O jornalista em questão quis saber onde tem errado e por que a casa não o considera pronto para assumir um jornal em definitivo.

Mas nas demais praças o clima foi um pouco mais pesado. Um apresentador em especial, que já teve projeção nacional, ficou incomodado por ter sido preterido entre as indicações e colocou seu chefe imediato contra a parede para entender por que não foi lembrado para o teste. A situação causou um desconforto e a atitude do rapaz foi reportada à direção, que reprovou sua postura.

Outros apresentadores que já fizeram entradas ou participações nos noticiários produzidos em São Paulo tentaram usar seus poderes de influência e proximidade com Guerreiro para entrarem na disputa pela vaga. O pretexto utilizado pela maioria é a desistência de Portanova, que não pensa em deixar de viver em Brasília e já avisou que não pretende gravar o piloto para o novo Balanço Geral Manhã.

A Record não descarta incluir outros apresentadores na concorrência, mas até o momento apenas Alexandre Mota e Erlan Bastos estão com datas marcadas para as gravações de pilotos, que ocorrerão entre 21 e 25 de setembro. O escolhido já estreará na nova função no dia 28 deste mês.

Bruno Peruka, que tem apresentado o Balanço Geral Manhã SP interinamente, voltará ao cargo de auxiliar de estúdio assim que o novo nome for definido.

