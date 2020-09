Arcadismo: Características, principais autores e obras

No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e nos vestibulares tradicionais sempre há a cobrança sobre conhecimentos de literatura. Assim, é comum a presença de questões sobre os movimentos literários ou relacionadas. Um desses movimentos é o arcadismo, também chamado de neoclassicismo.

Surgido na Europa do século XVIII, o arcadismo foi um movimento no sentido de retomar o clássico. Desse modo, o seu nome vem de uma referência à Arcádia, região da Grécia antiga, tida como ideal de inspiração poética.

O arcadismo no Brasil tem seu marco inicial em 1768, com a publicação do livro “Obras Poéticas”, de Cláudio Manuel da Costa. Além disso, há ainda a fundação da “Arcádia Ultramarina”, em Vila Rica.

Características, autores e obras

O movimento se ligava às ideias do iluminismo. Desse modo, o racionalismo influenciou muito a literatura brasileira do período. Havia, então, a busca pela comunhão com a natureza com objetividade.

Assim, além da objetividade e da exaltação da natureza, no Brasil, o movimento foi marcado pelo bucolismo (valorização da vida simples). Então, apesar de seguir o modelo clássico, a linguagem era simples e objetiva e os temas centrados em coisas simples da vida.

Por conta do enaltecimento da vida pastoril, havia ainda a crítica à vida nos centros urbanos. Assim, na fase lírica, quatro preceitos latinos guiavam a escrita dos poemas:

Inutilia truncat (cortar o inútil);

Carpe diem (aproveitar o dia);

Fugere urbem (fugir da cidade);

Locus amoenus (lugar ameno);

Aurea mediocritas (equilíbrio do ouro).

Entre os autores mais importantes do arcadismo no Brasil figuram Tomás Antônio Gonzaga, autor de “Marília de Dirceu” (1792) e o já mencionado Cláudio Manuel da Costa, autor de “Parnaso Obsequioso e Obras Poéticas” (1768), “Vila Rica” (1773) e outros.

Há ainda destaque para o livro “Uraguai” (1769), escrito por Basílio da Gama, e para “Caramuru” (1781), obra de Santa Rita Durão.

